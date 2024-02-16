Бенфіка переграла Тулузу в першому стиковому матчі Ліги Європи, але дозволила забити у ворота Анатолія Трубіна. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов без голів, а от в середині другого тайму Бенфіка повела в рахунку. Арбітр помітив гру рукою Кошти у власному штрафному, а Ді Марія легко реалізував пенальті. Втім, Тулуза відігралась – після "свічки" від захисника Бенфіки Даллінга скинув на Десслера, а той розстріляв Трубіна зблизька.

Бенфіка вистраждала перемогу над Тулузою завдяки двом пенальті – Трубін пропустив через провал захисників

"Орли" все ж вирвали перемогу. Героєм зустрічі став той таки Ді Марія, який забив ще один пенальті, тепер на 90+8.