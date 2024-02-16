Пропущений гол Трубіна у відеоогляді матчу Ліги Європи Бенфіка – Тулуза – 2:1
08:30 - Читать на русском
Бенфіка переграла Тулузу в першому стиковому матчі Ліги Європи, але дозволила забити у ворота Анатолія Трубіна. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
завершено
67’ Анхель Ді Марія
90+8’ Анхель Ді Марія
Міккель Деслер 75’
Крістіан Мавісса Елебі 90+7’
67’ Анхель Ді Марія
75’ Міккель Деслер
90+7’ Крістіан Мавісса Елебі
90+8’ Анхель Ді Марія
Перший тайм пройшов без голів, а от в середині другого тайму Бенфіка повела в рахунку. Арбітр помітив гру рукою Кошти у власному штрафному, а Ді Марія легко реалізував пенальті. Втім, Тулуза відігралась – після "свічки" від захисника Бенфіки Даллінга скинув на Десслера, а той розстріляв Трубіна зблизька.
Бенфіка вистраждала перемогу над Тулузою завдяки двом пенальті – Трубін пропустив через провал захисників
"Орли" все ж вирвали перемогу. Героєм зустрічі став той таки Ді Марія, який забив ще один пенальті, тепер на 90+8.
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