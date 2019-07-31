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Пропущений гол Луніна у відеоогляді перестрілки Реал – Фенербахче – 5:3

22:10 2225 Читать на русском
Пропущений гол Луніна у відеоогляді перестрілки Реал – Фенербахче – 5:3
Реал – Фенербахче – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Реал

Реал та Фенербахче влаштували гольову феєрію у матчі за третє місце Audi Cup.

 

Audi Cup, матч за третє місце

Реал – Фенербахче – 5:3

Голи: Бензема, 12, 27, 53, Начо, 62, Маріано Діас, 80 – Родрігес, 6, Дірар, 35, Туфан, 59

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Турки шокували іменитого суперника вже на 6-й хвилині, відкривши рахунок. Варто віддати належне мадридцям, які швидко зрівняли, а потім зуміли вийти вперед. До свистка на перерву Дірар вирівняв становище.

В другому таймі на поле вийшов український голкіпер Андрій Лунін, який теж не зміг втримати ворота на замку та пропустив гармату від Туфана. Реал був більш результативний у другій половині гри і відвантажив супернику три м'ячі.

Таким чином мадридці посіли третє місце на турнірі Audi Cup.

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