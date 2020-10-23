"Знали, що буде важкий матч. Спочатку самі ускладнили завдання, ухваливши кілька рішень. Пропущений гол – це, мабуть, моя помилка, тому що я вимагав, щоб ми робили це.

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Мені дуже сподобалася реакція на це. У другому таймі ми набагато краще розуміли місця, де потрібно атакувати і грали більш цілеспрямовано. Ми створювали набагато більше і втратили момент через ще одне непорозуміння в захисті. Загалом, ми забили два хороших голи, другий був фантастичним. Раді, що почали з перемоги", – цитує Мікеля Артету Football London.

Зауважимо, Рапід у матчі забив першим, проте "каноніри" зуміли відігратись та перемогли з рахунком 2:1.

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