Вільяреал у 2-му турі Ла Ліги сезону 2025/26 розгромив Жирону (5:0). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Дурне вилучення Гассаніги у провальному поєдинку проти Райо Вальєкано відкрило шанс для Владислава Крапивцова. Віктор Циганков же, відзначившись асистом у попередньому матчі, не мав підстав втратити місце в основі. Тож у стартовому складі Жирони з’явилися одразу двоє українців.

Жирона зазнала розгрому від Вільяреала – Крапивцов у жахливому матчі пропустив 5 голів, кат Реброва перевершив Циганкова

Втім, сам матч склався для каталонців катастрофічно. Уже до 30-ї хвилини вони поступалися 0:4, а на 64-й хвилині Крапивцов пропустив п’ятий і останній м’яч. Циганков відіграв 78 хвилин, після чого був замінений на Аспрілью.

Попри п’ять пропущених голів, Крапивцов отримав найвищу оцінку серед гравців стартового складу Жирони за версією SofaScore – 6,8. Циганков – 6,3.

