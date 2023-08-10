Невідомий клуб перебив пропозицію Баварії щодо форварда Харрі Кейна, інформує Bild. Джерело не знає напевно, але припускає, що це міг бути ПСЖ, Манчестер Юнайтед або Челсі. Саме цим клубам потрібен центрфорвард.

Кейн не покине Тоттенхем цього літа – Sky Sports переконує, що трансфер зірветься

Ця інформація підтверджує інсайд Sky Sports про те, що угода Кейна з Баварією зірвалася. Джерело зазначало, що шанси на те, що капітан "шпор" залишиться в Північному Лондоні до літа 2024 року, істотно зросли.

Раніше ВВС стверджував, що "шпори" досягли принципової угоди з Баварією щодо Кейна. Повідомлялося, що мюнхенці заплатять за бомбардира понад 100 млн євро.

У 435 матчах за Тоттенхем Кейн забив 280 м'ячів.

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