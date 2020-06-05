"Пропозиції від Динамо не було, але можемо її розглянути": агент Реброва прокоментував інтерес киян до фахівця

Футбольний агент Шандор Варга, який представляє інтереси головного тренера угорського Ференцвароша Сергія Реброва, висловився щодо чуток про інтерес київського Динамо до свого підопічного.

"Дійсно, окрім київського Динамо претендентами на Сергія Реброва є ще кілька клубів, у тому числі з Англії, Саудівської Аравії, Китаю. Уже кілька разів виходив на зв'язок президент Фенербахче – у Туреччині Сергія пам'ятають, він там грав, вони стежать за його тренерськими успіхами.

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У Реброва чинний контракт з Ференцварошем ще на три роки. Він щасливий у Будапешті, поруч з ним його сім'я і клуб теж задоволений його роботою. В Угорщині перемогли коронавірус, відновився футбол, на стадіони приходять вболівальники. Зараз Сергій Станіславович бореться з командою за черговий чемпіонський титул.

Минулого сезону, через 15 років, він повернув команду у єврокубки. Вона була за крок від виходу з групи у Лізі Європи. Ференцварош двічі гідно зіграв з Еспаньолом, обігравав у Москві ЦСКА. Сергій почувається у цій команді добре і залишати її не збирається. Втім, у тренерській кар'єрі ніколи не можна далеко загадувати на майбутнє. І нам приємно, що до його послуг є інтерес.

Пропозиції від Динамо не було, але ми ввічливі люди і можемо її розглянути, як і будь-які інші пропозиції. Що стосується Динамо, то ні я, ні Сергій не втрачаємо зв'язок з його рідним клубом, ми підтримуємо стосунки з сім'єю Суркісів. У лютому я був у Києві на матчі Динамо, ми спілкувалися, бачилися з Леонідом Буряком", – сказав Варга у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Ференцварош після 26 турів впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, маючи у своєму активі 60 очок.

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