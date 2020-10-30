"Передусім хочу привітати Віктора, адже для молодого хлопця, українця з нашої академії потрапити до основи Шахтаря – досить важливий крок уперед. Я за нього дуже радію.

Шахтар продовжив контракт із чемпіоном світу

Чому? Тому що на цій позиції в нашому клубі заграти дуже складно. Ця позиція вимагає чимало властивостей і характеристик, якими, на щастя, Корнієнко володіє. Звісно, щоб у тебе все виходило в таких матчах, як з Реалом та Інтером, має бути ще й високий рівень психології. Це допомагає впоратися з тиском у матчах Ліги чемпіонів. Я щасливий, що ми підписали з Корнієнком п’ятирічний контракт, і хотів би йому побажати лише успіху й зростання в нашому клубі.

Ми знали про його рівень, знали, які характеристики він має. Проте питання в тому, що ми також знали інших футболістів, яких пробували на цю позицію. У них не виходило, у Віктора – вийшло. Для нас це не те що прорив, це свідчить про те, що потрапити до основи Шахтаря складно. Незалежно від того, про кого ми говоримо: про вихованця академії або бразильців, яких купуємо. Він проявив себе в надскладних матчах з міцними суперниками – більшу перевірку важко собі уявити.

Пропозиції по Корнієнку? По-перше, мені здається, рано. Якщо Шахтар вийде з групи, тоді буде геть інша історія, тоді скаути й клуби бачитимуть у цьому системний підхід, системну роботу не лише всієї команди та всього клубу, а й індивідуальності на полі. Мені здається, все попереду. А пропозиції щодо нього будуть, я гадаю, це однозначно", – цитує Сергія Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Зауважимо, Корнієнко підписав новий контракт із Шахтарем, розрахований до 2025 року. Юний захисник провів 8 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти. Додамо, що Корнієнко був у складі збірної України U-20, яка перемогла на молодіжному чемпіонаті світу.

"Шахтар у Лавру заніс перед матчем": табуретка Конте, чи був пенальті на Лукаку, або Чому у Шеви болітиме голова