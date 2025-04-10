Після поразки в номінації на "Золотий м'яч" 2024 року Вінісіус Жуніор перебував не в найкращій формі. Бразилець втратив статус головної зірки Реала на тлі виступів Кіліана Мбаппе і навіть розглядав варіант покинути склад "вершкових". Проте після довгих роздумів сьомий номер Реала вирішив залишитися в команді, повідомляє Cadena SER.

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Гравець як ніколи близький до підписання нового контракту з Королівським клубом та вже навіть відхилив божевільні пропозиції з Саудовської Аравії, де йому пропонували контракти на щонайменше 1 мільярд євро. Вінісіус хоче узгодити нову угоду з Реалом на 3 або 4 роки, щоб покласти край усім спекуляціям довкола нього.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Вінісіус зіграв 43 матчі в усіх турнірах за "вершкових", забивши 19 голів та віддавши 14 асистів.

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