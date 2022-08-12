"Довгоочікувана і бажана ідея зі створенням єдиного телепулу накрилася "мідним тазом". По суті, пропозиція Setanta анульовується. Цю компанію цікавив або повний пакет прав на показ зі всіма клубами, або, як у цьому випадку, нічого.

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Динамо, Зоря, Дніпро-1 і Металіст йдуть у "плюсівську" медіагрупу і будуть транслюватися, швидше за все, на 2+2 та УНІАН.

Рух йде на власний YouTube-канал і буде транслюватися на Ruh TV. Ворсклу підхоплює Еспресо ТВ. Можливо, він візьме собі транслювати ще 1-2 клуби.

Думаю, на цьому етапі увімкнеться MEGOGO, котре також забере кілька клубів. Хто від цього виграв? Власні амбіції, хіба що. Не більше", – заявив Бурбас в ефірі Чистий підкаст.

Щоправда, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий закликав не поспішати з висновками. "Хочу попросити всіх довіряти лише офіційним джерелам! Нині узгоджуються технічні умови контракту! Інформацію, про те, що Setanta вийшла з гри, не відповідає дійсності. В понеділок планується офіційна заява щодо ситуації з ТВ-пулом УПЛ", – цитує Дикого Бомбардир.

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