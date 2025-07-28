Ардон Яшарі цікавить багато топ-клубів Європи. Як інформує Gazzetta dello Sport, Мілан зробив чергову спробу його підписання, запропонувавши 33,5 млн євро, але отримав відмову. Брюгге має намір влаштувати аукціон серед клубів АПЛ.

Болонья продає одну з головних зірок в АПЛ за 40 млн євро – він забив Мілану у фіналі Кубка Італії

Повідомляється, що своєю відмовою "синьо-чорні" немов надіслали "россонері" сигнал: "будь ласка, збільште пропозицію". Бельгійський гранд хоче виручити за свого таланта не менше 40 млн євро.

Найближчі кілька днів покажуть, чи буде досягнуто компромісу або Мілан вважатиме за краще шукати інших гравців.

Цього тижня Яшарі відправиться до Північної Македонії, щоб відсвяткувати весілля. Гравець дав зрозуміти своєму клубу, що готовий бойкотувати тренування і офіційні матчі, щоб його продали в топ-клуб Європи якомога швидше.

"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара