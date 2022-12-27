Фабіан Хюрцелер став головним тренером Санкт-Паулі. У складі команди є лише два гравці, які старші за нового наставника.

Контрольний матч із берлінським Уніоном (2:3) Санкт-Паулі проводив під керівництвом 29-річного Фабіана Хюрцелера. Як повідомляє офіційний сайт клубу, боси Санкт-Паулі вирішили дати Хюрцелеру шанс і підвищили його до посади головного тренера.

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"За час роботи помічником тренера та виконувачем обов'язків головного тренера Фабіан показав, що він дуже структуровано підходить до вирішення завдань і пропонує конкретні рішення", – зазначив спортивний директор клубу Андреас Борнеманн.

Раніше Хюрцелер був помічником екс-тренера Тімо Шульца, якого було звільнено на початку грудня за погані результати у другій Бундеслізі.

Санкт-Паулі посідає 15 місце у турнірній таблиці свого чемпіонату.

У складі команди є лише два гравці, які старші за нового наставника.

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