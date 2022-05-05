Колишній керівник генуезького клубу Енріко Преціозі відповів на критику у свою адресу.

"Не кажіть, що ця ситуація – моя вина. Можливо, ми зробили якісь помилки влітку, але в січні було достатньо часу, щоб це виправити.

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Натомість нападники, яких ми підписали, не забили навіть гола. Я запропонував взяти тренера з яйцями, але вони не хотіли мене слухати", – цитує Преціозі Repubblica.

Нагадаємо, днями Андрес Бласкес – представник компанії 777 Partners, яка володіє генуезьким клубом, заявив, що якби американський фонд не придбав Дженоа у Преціозі, то клуб ризикував би збанкрутувати.

До слова, з листопада по грудень 2021-го головним тренером Дженоа був Андрій Шнвченко. Після нього команду прийняв німець Александр Блессін.

За три тури до фінішу Дженоа у турнірній таблиці Серії А йде передостанньою, маючи у своєму активі 25 очок – від рятівного 17 місця її відділяє три пункти.

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