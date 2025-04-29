Форвард Динамо Владислав Супряга поділився історією про інтерес до нього з боку закордонних клубів.

– З якими клубами були перемовини?

– Базель, Дженоа, Сампдорія, влітку після Дніпра була Болонья.

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– Про які цифри ми говоримо?

– 6,5 мільйонів було. Це Базель.

– Базель фігурував як основний претендент на тебе?

– Так.

– Коли ЗМІ писали про 15 мільйонів, це була Болонья?

– Це була Болонья.

– Це було в часи, у які був Луческу?

– Так. Як тільки я повернувся з оренди з Дніпра.

– Луческу не відпустив тебе у Болонью?

– Цього я не знаю. Мені сказали, що ні. І поставили цінник у 25 мільйонів.

– Як ти думаєш – це була відмова Луческу чи президента клубу?

– Думаю, що президента клубу, – сказав Супряга у ефірі YouTube-каналу АкТИвні.

До слова, Супряга виступає на правах оренди у Зорі з початку поточного сезону – гравець належить Динамо. Нападник провів 15 матчів (загалом лише 335 хвилин) і результативними діями не відзначався.

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