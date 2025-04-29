"Пропонували 15 мільйонів, але встановили ціну в 25": гравець Динамо розповів про не реалізований перехід до Болоньї
Форвард Динамо Владислав Супряга поділився історією про інтерес до нього з боку закордонних клубів.
– З якими клубами були перемовини?
– Базель, Дженоа, Сампдорія, влітку після Дніпра була Болонья.
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– Про які цифри ми говоримо?
– 6,5 мільйонів було. Це Базель.
– Базель фігурував як основний претендент на тебе?
– Так.
– Коли ЗМІ писали про 15 мільйонів, це була Болонья?
– Це була Болонья.
– Це було в часи, у які був Луческу?
– Так. Як тільки я повернувся з оренди з Дніпра.
– Луческу не відпустив тебе у Болонью?
– Цього я не знаю. Мені сказали, що ні. І поставили цінник у 25 мільйонів.
– Як ти думаєш – це була відмова Луческу чи президента клубу?
– Думаю, що президента клубу, – сказав Супряга у ефірі YouTube-каналу АкТИвні.
До слова, Супряга виступає на правах оренди у Зорі з початку поточного сезону – гравець належить Динамо. Нападник провів 15 матчів (загалом лише 335 хвилин) і результативними діями не відзначався.
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