Півзахисник збірної Бельгії та Манчестер Сіті Кевін де Брюйне мотивував свою команду перед матчем з Україною у плей-офф Ліги націй.

"Червоні дияволи" після фіаско у першій грі з українцями (1:3) зуміли переграти команду Реброва у матчі-відповіді (3:0), забезпечивши собі місце серед найсильніших у Лізі націй.

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Перед другою зустріччю Кевін де Брюйне як капітан виступив перед своїми партнерами з мотиваційною промовою.

"Хлопці, ви ж розумієте ситуацію. Все – або нічого. Або ми програємо і вилітаємо, або виграємо і залишаємося. Візьмемо відповідальність на себе і будьмо сконцентровані всі 90 хвилин, або навіть більше. Ми йдемо за перемогою", – сказав де Брюйне.

Слова капітана завірусилися у соцмережах. Уболівальники збірної Бельгії звернули увагу на те, що півзахисник розмовляє виключно англійською мовою, і це викликало обурення.

Варто зауважити, що коли керував командою Роберто Мартінес, гравці у збірній Бельгії спілкувалися винятково англійською, але перед провальним ЧС-2022 це правило прибрали, і футболісти віддали перевагу рідним мовам – нідерландській і французькій.

Збірну Бельгії завжди критикують, що в команді немає єдності, а поділ впливає на результати, які останніми роками не відповідають рівню команди.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи