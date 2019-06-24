Промес офіційно став гравцем Аякса

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Твіттеріада. Зінченко заразив вірусом партнерів по збірній, сексуальна фея звела з розуму лідера Аякса – відмовив Барсі
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Даллку емоційно попрощався з ВорсклоюУкраїна — 18:52 518
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Рома близька до підписання двох новачків – серед них ІсмаїліІталія — 17:46 2698
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"Я ніколи не грав у Лізі чемпіонів", – Караваєв прокоментував інформацію про перехід в ДинамоУкраїна — 15:49 3832
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"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в УкраїнуІнтерв’ю — 15:00 6677