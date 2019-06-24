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Промес офіційно став гравцем Аякса

21:48 257 Читать на русском
Промес офіційно став гравцем Аякса
Промес офіційно став гравцем Аякса / фото: ФК Аякс

Півзахисник Севільї Квінсі Промес продовжить кар'єру в складі амстердамського Аякса.

27-річний футболіст підписав контракт на 5 років до 30 червня 2024 року, повідомляє прес-служба Аякса. Підготовку до нового сезону хавбек розпочне 8 липня.

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Севілья отримає за трансфер Промеса 15,7 мільйона євро, ця сума може зрости до позначки 17,2 мільйона євро.

Промес виступав за іспанський клуб з серпня 2018 року, куди він перейшов з московського Спартака. У минулому сезоні чемпіонату Іспанії він провів 33 матчі і забив два м'ячі.

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Трансфери Квінсі Промес Квінсі Промес Трансфери Чемпіонату Іспанії Севілья Севілья Аякс Аякс Нідерланди
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