Промес офіційно став гравцем Аякса

Півзахисник Севільї Квінсі Промес продовжить кар'єру в складі амстердамського Аякса.

27-річний футболіст підписав контракт на 5 років до 30 червня 2024 року, повідомляє прес-служба Аякса. Підготовку до нового сезону хавбек розпочне 8 липня.

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Севілья отримає за трансфер Промеса 15,7 мільйона євро, ця сума може зрости до позначки 17,2 мільйона євро.

Промес виступав за іспанський клуб з серпня 2018 року, куди він перейшов з московського Спартака. У минулому сезоні чемпіонату Іспанії він провів 33 матчі і забив два м'ячі.

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