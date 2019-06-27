Промес емоційно попрощався з уболівальниками Севільї

Півзахисник Аякса Квінсі Промес залишив зворушливе звернення фанатам Севільї.

"Моя севільська сім'я, спасибі вам за все. Шкода, що ви не змогли побачити все те, що я вмію робити на полі. Бажаю вам всього найкращого, ніколи вас не забуду", – написав Промес у своєму Instagram.

Промес офіційно став гравцем Аякса

Нагадаємо, 27-річний футболіст підписав контракт на 5 років до 30 червня 2024 року, Підготовку до нового сезону хавбек розпочне 8 липня. Сума трансферу склала 15,7 млн євро і може збільшитися до 17,2 млн.

Промес виступав за іспанський клуб з серпня 2018 року, куди він перейшов з московського Спартака. У минулому сезоні чемпіонату Іспанії він провів 33 матчі і забив два м'ячі.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді