toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Промес емоційно попрощався з уболівальниками Севільї

13:40 242 Читать на русском
Промес емоційно попрощався з уболівальниками Севільї
Квінсі Промес / фото: ФК Аякс

Півзахисник Аякса Квінсі Промес залишив зворушливе звернення фанатам Севільї.

"Моя севільська сім'я, спасибі вам за все. Шкода, що ви не змогли побачити все те, що я вмію робити на полі. Бажаю вам всього найкращого, ніколи вас не забуду", – написав Промес у своєму Instagram.

Промес офіційно став гравцем Аякса

Нагадаємо, 27-річний футболіст підписав контракт на 5 років до 30 червня 2024 року, Підготовку до нового сезону хавбек розпочне 8 липня. Сума трансферу склала 15,7 млн євро і може збільшитися до 17,2 млн.

Промес виступав за іспанський клуб з серпня 2018 року, куди він перейшов з московського Спартака. У минулому сезоні чемпіонату Іспанії він провів 33 матчі і забив два м'ячі.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді

blog_ava
Барселона офіційно підписала Нето
12:33
1843
Теги
Іспанія Севілья Севілья Аякс Аякс Трансфери Квінсі Промес Квінсі Промес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
26
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук