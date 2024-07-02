Португальці здолали Словенію лише у серії післяматчевих пенальті (0:0, по пен. 3:0) і здобули путівку у чвертьфінал. Долю матчу міг вирішити Кріштіану Роналду, який отримав шанс пробити 11-метровий у першому екстратаймі. Утім, він не зміг переграти Яна Облака.

Змарнований шанс Роналду і шоу голкіпера в серії пенальті у відеоогляді матчу Португалія – Словенія

BBC транслювало гру у Великій Британії і, показуючи повтор нереалізованого пенальті Роналду, додало підпис: "Промахтіану Пеналду" ("Misstiano Penaldo" (miss – промах англійською).

Нагадаємо, на Євро-2024 Кріштіану Роналду не забив жодного голу. Португалія у чвертьфіналі зіграє з Францією. Цей матч заплановано на 5 липня.

Португалія продерлася у чвертьфінал Євро-2024 – Роналду не забив пенальті, Словенія дотягнула до серії, промах Вербіча