До перерви був вартий уваги лише потужний удар Вишневського в поперечку. У другому таймі Минай змарнував ще кращу нагоду. Твердохліб замикав простріл буквально з меж воротарського майданчика, але примудрився головою пробити повз стійку.

Львів здобув нелогічну перемогу над Минаєм, покращивши шанси на виживання в УПЛ

Правило "не забиваєш ти – забивають тобі" спрацювало негайно. Через 2 хвилини Ременяка вивели на рандеву з Бандурою, і джокер Львова значно краще використав свою нагоду. Перемога дозволила "містянам" скоротити відставання від Миная до 2 очок, хоча команда Дулуба залишається на останній сходинці.