Промах з 3 метрів і миттєва розплата у відеоогляді матчу Львів – Минай – 1:0
6 березня 16:51 - Читать на русском
Львів здолав Минай у матчі 16 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
До перерви був вартий уваги лише потужний удар Вишневського в поперечку. У другому таймі Минай змарнував ще кращу нагоду. Твердохліб замикав простріл буквально з меж воротарського майданчика, але примудрився головою пробити повз стійку.
Львів здобув нелогічну перемогу над Минаєм, покращивши шанси на виживання в УПЛ
Правило "не забиваєш ти – забивають тобі" спрацювало негайно. Через 2 хвилини Ременяка вивели на рандеву з Бандурою, і джокер Львова значно краще використав свою нагоду. Перемога дозволила "містянам" скоротити відставання від Миная до 2 очок, хоча команда Дулуба залишається на останній сходинці.
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