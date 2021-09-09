Підопічним Фліка вистачило півтайму, щоб оформити комфортну перевагу у два м'ячі. Спочатку Гнабрі замкнув простріл Сане, а потім Рюдігер найкраще зіграв головою на подачі стандарту.

ЧС-2022, відбір: Німеччина розгромила Ісландію, у групі J ніхто не хоче ставати другим, "карлики" покірно роздали очки

По перерві побиття продовжив Сане, який з близької відстані вліпив м'яч у ближню дев'ятку. Окремої уваги варта гра Тімо Вернера. Нападник Челсі вже звично марнував моменти, серед яких був і незграбний промах по порожніх воротах. На 89-ій хвилині доля нарешті посміхнулася Вернеру – голкіпер Ісландії відбив його удар у стійку, від якої "добрий" м'яч таки закрутився у ворота.