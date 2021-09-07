Мундіаль – це не лише запеклі баталії та яскраві голи. Його історія знає курйозні випадки, слава яких лунає десятиліттями, а фанати пам'ятають їх не гірше, аніж найкращі взяття воріт.

Деякі епізоди на чемпіонатах світу стали візитівкою своїх героїв, а декотрі виглядають настільки анекдотично, що не з першого разу в них віриш. Пригадуємо найбільш яскраві з них.

Перший українець на Мундіалі: історичний чемпіон з Динамо, якого обрали у збірну з Пеле і номінували на Золотий м'яч

Промах "Короля футболу"

Ім'я легендарного бразильського форварда Пеле назавжди вписане в історію футболу. Він сотні разів засмучував голкіперів суперника, і навіть масовані оборонні редути не могли зупинити нападника.

Але, як каже сам Пеле, "поруч з тисячею забитих голів є щонайменше тисяча незабитих". Епізод у грі з Уругваєм – один з найбільш пам'ятних.

У півфіналі ЧС-1970 Пеле отримав класний пас та вийшов віч-на-віч з голкіпером. Король зробив класний трюк і пробіг повз м'яч, який пропустив і розгублений воротар. Без жодного дотику до м'яча Пеле обіграв кіпера та опинився перед пустими воротами. Але після одного з найкращих фінтів у кар'єрі Король не зумів влучити у пусті ворота. Іронія інколи псує плани навіть найкращих.

Футбол – це завжди яскраві емоції, насолоджуватися якими краще у компанії. Дивись найкращі футбольні поєдинки разом із HLIBNY DAR та підтримуй збірну у відборі на Чемпіонат світу-2022 з улюбленим брендом українців, який отримав світове визнання!

"Рука Бога"

Кар'єра Дієго Марадони – це історія злетів та падінь, яку хочеться переглядати знову і знову. На піку форми Дієго не могли зупинити не лише розлючені захисники, а й навіть футбольні правила.

У чвертьфіналі Мундіалю 1986 року зустрілися запеклі вороги – Англія та Аргентина. У першому таймі глядачі в Мехіко голів не побачили, але старт другої половини гри подарував їм видовище, яке просто неможливо забути.

Спочатку Дієго зреагував на зрізку від захисника, вискочив перед голкіпером та рукою переправив м'яч у ворота. Хитрість аргентинця була настільки майстерною, що арбітр не побачив порушення правил та попри апеляції англійських футболістів зарахував гол. А через кілька хвилин Марадона отримав м'яч в центрі поля, обіграв половину команди британців разом з голкіпером та подвоїв перевагу. Гол Лінекера наприкінці гри нічого не змінив, а вдячні фанати назвуть трюк Дієго "рукою Бога".

Три жовті картки

На ЧС-2006 Грем Полл вважався одним із найкращих арбітрів, йому навіть пророкували суддівство у фіналі. Але здійсненню мрії завадила прикра, курйозна та смішна помилка.

Матч групового етапу між Австралією та Хорватією був настільки запеклим, що Грем роздавав "гірчичники" направо і наліво. Він так захопився, що Йосіп Шимуніч після другого попередження не побачив перед собою червоної картки та продовжив гру.

Щоправда, наприкінці матчу Шимуніч знову грубо сфолив та був нарешті вилучений з поля. Гра завершилася 2:2, а Полл досі вислуховує підколи про три жовті картки.

Анекдотична збірна Заїру

Цю збірну з африканського континенту ще довго згадуватимуть з усмішкою на устах. Після поразки Югославії на ЧС-1974 з рахунком 0:9 місцевий диктатор Мобуту пообіцяв команді покарання, якщо вони програють з різницею більше, ніж в 3 м'ячі. Усе б нічого, але наступним суперником Заїру була... збірна Бразилії.

Якщо ви вважаєте команди Моурінью автобусами – значить, ви нічого не знаєте про Заїр. Футболісти цієї команди ледь не траншеї рили, аби не пустити бразильців до власних воріт. Але свою місію вони виконали.

Окрім того, наприкінці гри Бразилія отримала право на штрафний із близької відстані. Ілонга Мвелу одразу після свистка арбітра побіг до м'яча і вгатив його якомога далі, чим викликав справжній шок бразильців. Арбітр нагородив його "гірчичником" та наказав повернутися у стінку та чекати удару. 0:3 – радісна команда Заїру повертається додому із виконаним завданням.

Але й тут не обійшлося без анекдоту: Заїр поїхав додому на шикарному автобусі, який тимчасово видали німецькі організатори. Представники команди були переконані, що це подарунок і його не потрібно буде повертати!