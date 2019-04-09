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Прокурор вимагає 7 матчів дискваліфікації для Маліновського: Це жорстокість, якій не місце на футбольному полі

13:35 1403 Читать на русском
Прокурор вимагає 7 матчів дискваліфікації для Маліновського: Це жорстокість, якій не місце на футбольному полі
Руслан Маліновський (справа)

Півзахисник Генка Руслан Маліновський ризикує пропустити 7 матчів через червону картку, отриману в матчі чемпіонату Бельгії проти Гента. Проти українця вже відкрили провадження.

Хавбек Генка та збірної України Руслан Маліновський став головною дійовою особою поєдинку бельгійської першості проти Гента. Українець у першому таймі оформив дубль, а у компенсований арбітром час отримав пряму червону картку за удар суперника по голові.

Дубль та вилучення Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Гент

Вчора стало відомо, що Дисциплінарний комітет Федерації футболу Бельгії відкрив провадження за даним фактом.

Дискваліфікацію на 7 матчів, а також штраф у розмірі 7 тисяч євро вимагає прокуратура Федерації футболу Бельгії. Прокурор вже викликав Маліновського для надання пояснень. До слова, ця червона картка стала для Руслана вже 4-ю у бельгійській кар'єрі, тому Генк не зможе використати бездоганну репутацію гравця як доказ у справі.

Кріс Вагнер, який відкрив провадження проти українця, у матеріалах справи зазначив: "Цей удар Маліновського міг завершити кар'єру Верстратена, оскільки він отримав удар у ділянку ока. Лише щасливий збіг обставин допоміг йому уникнути серйозної травми.

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Якщо б це був мимовільний жест ногою, то він би не був спрямований в обличчя опонента з такою силою. Тому вважаю, що порушник (Маліновський – прим. "Футбол 24") зробив це свідомо. Це жорстокість, якої не повинно бути на футбольному полі", – цитує прокурора HLN.

Розгляд справи відбудеться 12 квітня, того ж дня буде винесене рішення. Якщо українець отримає семиматчевий бан, а Генк погодиться з таким покаранням, то Маліновський більше не зіграє за Генк в сезоні 2018/19, позаяк до завершення чемпіонату залишилось 7 турів.

Якщо Генк подасть апеляцію, то у Руслана з'явиться шанс зіграти проти Брюгге, який є головним конкурентом Генка за чемпіонство.

До слова, Генк вже відреагував на відкриття справи проти Маліновського, опублікувавши офіційну заяву на клубному сайті. "Генк – найяскравіша команда Бельгії у цьому сезоні, адже наші гравці отримали найменше карток. Вважаємо, що у п'ятницю єдиним правильним рішенням буде виправдання Маліновського", – йдеться в повідомленні Генка.

Відзначимо, що Генк лідирує в чемпіонаті Бельгії, випереджаючи Брюгге на один пункт. Маліновський є одним з лідерів своєї команди – українець забив вже 11 голів у чемпіонаті та віддав 9 асистів.

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Теги
Збірна України Головне Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Гент Гент Бельгія Відеоновини
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