На засіданні, яке відбулося цього четверга в Мадридському провінційному суді, прокурор підтвердив своє клопотання щодо призначення покарання у вигляді чотирьох років і дев'яти місяців тюремного ув'язнення для Карло Анчелотті за несплату податків на суму трохи більше одного мільйона євро. Про це інформує AS.

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Зокрема, тренера Реала звинувачують у розкраданні з державної скарбниці 1 062 079 євро у 2014 (386 361 євро) та 2015 фінансових роках (675 718 євро) під час першого періоду роботи італійського тренера в Мадриді.

Адвокат Анчелотті наполягав на тому, що Карло робив те, що говорили йому в Реалі, і не знав, що вчиняє якесь шахрайство. Він також навів як приклад рішення Мадридського провінційного суду від 2020 року в аналогічній справі, порушеній проти Райо Вальєкано за несплату податків за контрактами. Рішення суду передбачало притягнення до відповідальності керівників клубу, але не гравців або тренера.

Адвокат також попросив у суду в разі обвинувального вироку застосувати пом'якшувальні обставини у вигляді компенсації збитків. Однак прокуратура наполягла, що це неможливо зробити. Крапку в цій справі ще не поставлено.

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