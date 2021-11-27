Керівництво туринського колективу ризикує отримати серйозні проблеми з законом, якщо його провину буде доведено.

Прокуратура Турина відкрила провадження щодо президента Юве Андреа Аньєллі, віце-президента Павела Недведа, колишнього спортдира Фабіо Паратічі і ще трьох представників клубу за фактом відмивання грошей на суму 50 мільйонів євро, повідомляє CdS.

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Йдеться про сезони 2018/19 – 2020/21. Керівництву "Старої синьйори" приписують навмисну фальсифікацію фінансової звітності клубу з метою штучного збільшення доходів клубу, щоб вивести гроші. Також під підозрою опинився обмін Міралема П'яніча на Артура з Барселоною.

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У заяві прокуратури йдеться: "З сьогоднішнього дня за нашим розпорядженням проводяться обшуки в туринському та міланському офісах Ювентуса. Крім того, спеціалістам фінансової та економічної поліції Турина доручено виявити документацію та інші факти правопорушень".

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