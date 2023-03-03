Прокуратура офіційно висунула Хакімі звинувачення у зґвалтуванні
Захисник ПСЖ та збірної Марокко Ашраф Хакімі стане учасником судового процесу через серйозні звинувачення.
27 лютого стало відомо, що марокканець міг зґвалтувати 24-річну дівчину. Вона повідомила, що футболіст задер її одяг, цілував губи та груди, а також проник у неї у своєму будинку в західному передмісті Парижа.
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Прокуратура Нантерра посеред тижня розпочала розслідування, а тепер ухвалила рішення офіційно висунути Ашрафу звинувачення. Про це повідомляє AFP, яка зв'язалась із правоохоронцями.
Хакімі вважає усі звинувачення вигаданими й неправдивими. За неофіційною інформацією, клуб підтримав свого оборонця й надав йому юридичну допомогу у цій справі.
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