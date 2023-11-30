У четвер, 30 листопада, правий захисник Мілана Алессандро Флоренці зустрівся з представниками прокуратури, щоб дати свідчення у справі про участь у незаконних тоталізаторах.

Як інформує La Repubblica, на зустрічі зі слідчими Флоренці розповів, що грав на нелегальних сайтах тільки в такі ігри, як рулетка і блекджек, але при цьому ніколи не робив ставок на спортивні події. У разі підтвердження прокуратурою цих свідчень футболісту загрожує тільки штраф.

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Однак стверджується, що Флоренці був помічений в офісі прокурора Федерації футболу Італії Джузеппе Чіне. Згідно з джерелом, це може свідчити про те, що у Флоренці є інша інформація, яка становить інтерес для Федерації футболу Італії, але не цивільних судів. Імовірно, це можуть бути відомості про інших гравців, які грали в азартні ігри.

Джерело стверджує, що Флоренці не ризикує отримати дискваліфікацію і не обговорює угоду про визнання провини.

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