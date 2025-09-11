Ромі, можливо, доведеться обійтися без Веслі в матчі Серії А проти Торіно цими вихідними, оскільки він отримав травму, виступаючи за збірну Бразилії. Спочатку очікувалося, що захисник вийде в стартовому складі на відбірковий матч чемпіонату світу 2026 року проти Болівії, але він навіть не опинився на лаві запасних команди Карло Анчелотті.

Гасперіні хоче дати ще один шанс Довбику – Рома спробує "воскресити" Артема

За даними Sky Sport Italia, у нього запалення лівого коліна, тому його участь у недільному матчі проти "биків" під великим питанням.

Веслі зробив великий внесок у 6 очок Роми на старті сезону, забивши гол у своєму дебютному матчі за команду Джан П'єро Гасперіні у ворота Болоньї і відігравши всі 90 хвилин в обох зустрічах чемпіонату.

Раніше Рома втратила вінгера Леона Бейлі, який влітку підписав контракт і отримав м'язову травму під час свого першого тренування.

Чому Довбика не відпустили з римського пекла, нова українська зірка в Італії, ще один гравець збірної України в Серії А?