"Зміна наставника? Це сталося буквально вночі. Сьогодні прийшов новий головний тренер і сказав, що вчора ввечері йому зателефонували і сказали, що Ігоря Петровича відсторонили від обов'язків.

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Ми сьогодні прокинулися, і в інтернеті побачили, що Климовського усунули. Попрощалися, все добре, але це життя. Всі все розуміють. Так само і футболісти – хтось іде, хтось приходить, так і у тренерів. З новим наставником познайомилися, було перше тренування. Враження хороші", – зазначив Зотько у коментарі Tribuna.

Додамо, Калітвінцев змінив Климовського на посаді головного тренера Олімпіка. Юрій розпочав тренерську кар'єру в ужгородському Закарпатті у 2001 році. На клубному рівні працював у Динамо-2, російських Волзі та Динамо. У 2009 році привів збірну України U-19 до перемоги на домашньому чемпіонаті Європи. Працював асистентом Мирона Маркевича у національній збірній України, а також виконував обов'язки головного тренера "синьо-жовтих".

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