"Прокинулись і побачили в інтернеті ": Зотько відреагував на призначення Калітвінцева головним тренером Олімпіка
Захисник Олімпіка Іван Зотько відреагував на прихід Юрія Калітвінцева на посаду головного тренера команди.
"Зміна наставника? Це сталося буквально вночі. Сьогодні прийшов новий головний тренер і сказав, що вчора ввечері йому зателефонували і сказали, що Ігоря Петровича відсторонили від обов'язків.
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Ми сьогодні прокинулися, і в інтернеті побачили, що Климовського усунули. Попрощалися, все добре, але це життя. Всі все розуміють. Так само і футболісти – хтось іде, хтось приходить, так і у тренерів. З новим наставником познайомилися, було перше тренування. Враження хороші", – зазначив Зотько у коментарі Tribuna.
Додамо, Калітвінцев змінив Климовського на посаді головного тренера Олімпіка. Юрій розпочав тренерську кар'єру в ужгородському Закарпатті у 2001 році. На клубному рівні працював у Динамо-2, російських Волзі та Динамо. У 2009 році привів збірну України U-19 до перемоги на домашньому чемпіонаті Європи. Працював асистентом Мирона Маркевича у національній збірній України, а також виконував обов'язки головного тренера "синьо-жовтих".
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