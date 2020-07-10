"Прохідний результат": Олександр Яковенко вважає, що Шахтарю пощастило з жеребкуванням Ліги Європи

Колишній хавбек збірної України, Динамо та низки закордонних клубів Олександр Яковенко позитивно оцінив жеребкування Ліги Європи для Шахтаря.

"Дуже важливо, що матч-відповідь з Вольфсбургом відбудеться в Україні. Якби довелося грати на нейтральному полі в іншій країні, все одно б далося взнаки. Так, не буде уболівальників і місто не рідне, але рідна країна, і це можна назвати рідними стінами.

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В 1/4 фіналу було достатньо сильних команд – Інтер, Рома і Севілья. Тому потрапляння на переможця пари Базель – Айнтрахт – це прохідний результат", – підсумував Яковенко в ефірі програми Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, Шахтар має перевагу над Вольфсбургом завдяки гостьовій перемозі 2:1. У парі Айнтрахта й Базеля все виглядає ще очевидніше – швейцарці розбили суперника на виїзді 3:0.

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