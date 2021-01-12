Вест Хем мінімально здолав Стокпорт у матчі 1/32 Кубка Англії. Дивіться відео гола та головних моментів зустрічі.

Команда 5 дивізіону сіла в глухий захист, тому представнику АПЛ довелося неабияк попітніти. Гострих ударів завдавали Бенрама, Ярмоленко і Соучек – усім забракло точності.

Вест Хем вирвав перемогу над клубом 5 ліги – Ярмоленко став найгіршим у матчі Кубка Англії, а конкурент показав клас

Українець пішов з поля на 68 хвилині, а на 83-ій Вест Хем таки позбавив себе мороки овертаймів. Центрбек Доусон у високому стрибку замкнув подачу Боуена, який замінив саме Ярмоленка.