Нападник ПСЖ Ліонель Мессі став набагато краще спілкуватися з партнерами по команді завдяки прогресу у вивченні французької мови. Про це повідомляє L’Equipe.

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Згідно з джерелом, Лео спілкується французькою навіть зі своїми дітьми.

Завдяки цьому прогресу Мессі має нагоду спілкуватися з головним тренером Крістофом Галтьє з приводу тактики. Газета зазначає, що Галтьє радиться з аргентинцем у деяких тактичних питаннях.

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