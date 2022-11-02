Прогрес у вивченні французької: Мессі став краще спілкуватися з партнерами з ПСЖ
19:52 - Читать на русском
Ліонель Мессі дає тактичні поради головному тренеру ПСЖ Крістофу Галтьє.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі став набагато краще спілкуватися з партнерами по команді завдяки прогресу у вивченні французької мови. Про це повідомляє L’Equipe.
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Згідно з джерелом, Лео спілкується французькою навіть зі своїми дітьми.
Завдяки цьому прогресу Мессі має нагоду спілкуватися з головним тренером Крістофом Галтьє з приводу тактики. Газета зазначає, що Галтьє радиться з аргентинцем у деяких тактичних питаннях.
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