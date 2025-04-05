"Ми стартували без нападника, бо ми не можемо розв'язувати цю проблему. У нас через різні причини не було сьогодні форвардів, які могли б вийти та зіграти зі стовідсотковою готовністю.

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Треба робити аналіз матчу. Я дуже люблю таку модель гри. Інша справа, що ми зіграли недостатньо гостро, але це пов’язано з тим, що ми допускали неймовірну кількість помилок у простих ситуаціях. Багато енерговитрат пішло на пресинг і на повернення собі м’яча.

Яшарі сьогодні був у нас найбільш небезпечний. Він мав три 99% нагоди забити. При тому, що ми, звісно, хочемо грати сильніше в атаці, сьогодні було створено достатньо нагод, щоб забити. Через це ми втрачаємо очки уже не в першому матчі. Програємо матчі, які не можна було програвати", – цитує Романа Григорчука прес-служба ЛНЗ.

Нагадаємо, що в матчі 23 туру УПЛ Чорноморець здолав ЛНЗ з рахунком 1:0 і піднявся на 15 місце в турнірній таблиці УПЛ.

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