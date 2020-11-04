"Можливо, рахунок 0:6 і занадто великий для Шахтаря, але те, що Борусія заслужила впевнену перемогу, незаперечний факт. Скажу більше: програш "гірників" читався ще до гри.

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Вважаю, що в двох перших поєдинках в групі ЛЧ проти Реала і Інтера, донеччани продемонстрували максимум. А зараз ставлення футболістів до гри мені не сподобалося. Мабуть, десь підопічні Луїша Каштру високо злетіли. З нулем фолів в першому таймі складно нав'язати боротьбу опоненту.

Думаю, тренер "гірників" трохи помилився в дебюті поєдинку. Після рахунку 0:2 потрібно було відійти від своїх коротких і середніх передач, оскільки у Борусії чудово виходив пресинг і швидкі атаки. Тому можна було деякий час зіграти і простіше. Голи господарі привозили самі собі. Але звинувачувати Бондаря, Трубіна чи ще когось окремо не можна. Відповідає за результат вся команда.

У матчі з Інтером Шахтарю іноді щастило, але зараз в гості приїхала команда, яка на рівних грала з Реалом й Інтером. Було чітко помітно, що віддача у німців була більшою, ніж в українців", – цитує Юрія Вірта zbirna.com.

Через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим, а от Борусія М завоювала лідерство. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Гладбаха.

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