"По суті, програли матч за перші 20 хвилин. Не вийшло як слід продемонструвати свою гру в атаці, не змогли забити голи і результат на табло. Все по грі.

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Чому вирішили застосувати високий пресинг в матчі з найкращою командою УПЛ у показнику "володіння м’ячем"? У нас стратегія гри така, що з усіма суперниками її використовуємо. Просто припустилися дитячих помилок у першому таймі. Звісно, це також і через те, що у Шахтаря дуже висококваліфіковані футболісти.

Власне, через сукупність факторів у підсумку і пропустили 4 м’ячі за стартові 20 хвилин поєдинку. Думаю, якби ми забилися у глухий захист, перебіг подій у матчі сильно не змінився б. На мою думку, краще захищатись далеко від власних воріт. Втім, у грі з Шахтарем зробити цього нам не вдалося", – цитує Цецадзе офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, у матчі 6-го туру Шахтар розгромив Львів (5:1) і, набравши 12 очок, піднявся на другу сходинку турнірної таблиці, Львів з 1 пунктом залишився останнім.

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