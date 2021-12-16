"Помаранчево-чорні" нагадали опонентам, хто пішов лідером на зимову паузу в чемпіонаті України.

Українська Прем'єр-ліга пішла на зимову паузу. Шахтар після 18-ти турів набрав 47 очок і випереджає Динамо на 2 пункти. Змагання в елітному дивізіоні поновляться аж наприкінці лютого.

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Шахтар, гравці та тренерський штаб якого вже пішли у відпустку, не знехтував нагодою нагадати опонентам про ситуацію в турнірній таблиці. "Тим часом прогноз погоди на зиму +2", – йдеться у Twitter "помаранчево-чорних".

Зауважимо, такий гандикап "гірники" оформили саме в останньому турі 2021 року. Підопічні Де Дзербі обіграли Олександрію, а Динамо втратило очки із Зорею та відпустило Шахтар на ті самі 2 пункти.

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