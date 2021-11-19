Цікаво, що римлян зараз тренує Жозе Моурінью, при якому Шевченко грав за Челсі. Незабаром ми дізнаємося, чи допоможе цей досвід українському фахівцю виграти свій перший матч на чолі Дженоа.

Аналітики Parimatch оцінюють шанси команди Шевченка на перемогу у скромні 20%, Ромі дають 57% та 23% залишають на нічию. Тут варто додати, що зараз Дженоа займає 17 місце і не знаходиться в зоні вильоту тільки завдяки кращій різниці м'ячів, ніж у Сампдорії. У Роми після 12 турів на 10 очок більше, і вона йде на 6-му місці. Також на користь римлян говорить те, що вони не програвали Дженоа понад сім років, щоправда, 2 з 5 останніх матчів завершилися внічию. Також у "грифонів" є проблеми зі складом, двоє ключових футболістів, капітан Доменіко Крішито та нападник Феліпе Кайседо, не зіграють через травми.

Дебют у Андрія Шевченка простим точно не буде. До того ж він прийняв команду не в кращому становищі і досягти швидких результатів буде непросто. Проте це значуща подія для українського футболу. Шевченко став другим нашим тренером в історії, який очолив команду з топ-5 чемпіонатів Європи. Першим, нагадаємо, був Віктор Скрипник у Вердері.