16 листопада збірна України проведе заключний матч групового етапу у відборі на чемпіонат світу. Наша команда на виїзді зіграє проти Боснії і Герцеговини (початок о 21:45). Від результату цієї зустрічі буде залежати, чи пройдемо ми у плей-офф, де продовжиться боротьба за путівку до Катару.

Сама Боснія і Герцеговина вже втратила шанси вийти з групи. У суботу вона вдома поступилася Фінляндії (1:3) і тепер відстає від другого місця на чотири очки. Другими зараз йдуть саме фіни, вони випереджають нас на два очки і свій заключний матч проведуть вдома проти Франції. Ця гра розпочнеться також 16 листопада о 21:45.

На сьогодні Parimatch дає нашій збірній 52% на перемогу, у суперника – 22% та ще 26% на те, що команди зіграють внічию. Але залежно від передматчевих розкладів, відсотки можуть змінюватися.

З одного боку, у боснійців вже немає турнірної мотивації, але з іншого – у них цілком може бути бажання грюкнути дверима наостанок. Тим паче, що вони знову гратимуть перед своїми вболівальниками, перед якими нещодавно програли фінам. До речі, будуть на стадіоні і українські фанати. Щоправда, їх кількість обмежена – 200 глядачів. Також не слід забувати, що всі свої завдання Франція вирішила, тож у Фінляндії цілком може вийти резервний склад діючих чемпіонів світу.

Але у будь-якому разі – нам потрібно перемагати. Навіть якщо фіни виграють, навряд чи футболісти збірної України захочуть, щоб їм потім дорікали, що вони не боролися до останнього. Тож, гра буде напруженою.