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Профспілка гравців Іспанії виступила проти проведення матчів у США

15:01 128 Читать на русском
Профспілка гравців Іспанії виступила проти проведення матчів у США
Серхіо Рамос та Ліонель Мессі / соцмережі

Профспілка футболістів Іспанії виступила проти проведення матчів Прімери у США. Команди готові навіть бойкотувати матчі.

"Такі речі можна вирішити більш послідовно. Футбол – це не лише бізнес, рішення не можуть прийматись в односторонньому порядку. Ми втомились від цього і нам є багато чого сказати.

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Вони здивовані та обурені бачити, що приймаються такі рішення. Гравці проти цього, ніхто з них не в захваті. Це було одноголосно. Деякі клуби за, а інші проти. Я кажу від імені гравців.

Немає дійсно вільного часу для проведення таких матчів. Єдиний плюс – експорт нашого футболу. Ми платимо гравцям з Саудівської Аравії, проводимо матчі в понеділки тощо. Ми не можемо мати всього. Хто подумав про вболівальників, для яких футбол – це спорт?

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У вересні у нас очікувана зустріч з президентом Ла Ліги. Я розмовляв кілька разів з Хав'єром Тебасом і в деяких речах наші думки не співпадають. Одного дня спробую дістатись до нього в парі шорт щоб він побачив, що таке футбол", – сказав голова Профспілки гравців Іспанії Давід Агансо, передає AS.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хав'єр Тебас Давід Агансо Давід Агансо Барселона Барселона
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