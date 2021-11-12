Наставник Барселони повністю занурився у тренувальний процес каталонців та бере участь у заняттях на рівні з гравцями.

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Прес-служба "блаугранас" поділилась відеороликом з тренування у своєму твіттері. На ньому Хаві щось активно пояснює гравцям, при цьому виконуючи передачу в штрафний майданчик. Як завжди вийшло точно – Люк Де Йонг без проблем розстріляв ворота.

Нагадаємо, після 12 турів Ла Ліги Барселона лише 9-та у турнірній таблиці. Першим матчем Хаві на чолі "блаугранас" повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.

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