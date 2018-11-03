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"Продовжуємо працювати", – Лунін не опускає рук після неоднозначного дебюту за Леганес

08:24 282 Читать на русском
"Продовжуємо працювати", – Лунін не опускає рук після неоднозначного дебюту за Леганес
Андрій Лунін / Фото ФК Леганес

Українського воротаря Леганеса Андрія Луніна не бентежать два пропущених м'ячі у дебютному поєдинку.

Лунін дебютував за Леганес у матчі Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано, де команди розписали результативну нічию (2:2). Вдалим цей матч для Луніна назвати складно. Суперники завдали у площину його воріт лише 3 удари – і 2 з них завершилися пропущеними голами. Однак явних провалів українець не припускався.

Лунін дебютував за Леганес: найгірша оцінка в матчі та 2 пропущені голи з трьох ударів у площину

"Продовжуємо працювати", – написав Лунін, опублікувавши в Instagram фото з тренування команди.

Наступний поєдинок Леганес проведе проти Атлетіко сьогодні, 3 листопада, початок о 14:00.

Теги
Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін
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