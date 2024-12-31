Головний тренер збірної України Сергій Ребров звернувся до земляків в останній день 2023 року.

"Вітаю усіх з прийдешнім новим роком! Хоч сьогодні святковий день, на жаль, він дуже сильно захмарений подіями цього року.

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Як і у цей час торік, неможливо повністю зосередитися на святкуванні, тому що у нашій країні кожен день гинуть люди: від наших воїнів на передовій до простих цивільних у своїх домівках – безпосередньо через дії Росії. Масові обстріли по всій Україні лише два дні тому, які призвели до подальшої гибелі багатьох невинних людей, надалі нагадують про це.

Як завжди, висловлюю мою подяку ЗСУ, волонтерам та усім тим, хто допомагає зберігати суверенітет країни та безпеку якомога більшої кількості людей. Продовжуємо підтримувати та вірити в них та сподіватися на краще. Слава Україні! Слава ЗСУ!" – написав Ребров на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Сергій Станіславович провів на чолі збірної України 8 матчів, в яких здобув 4 перемоги, 3 нічиї і зазнав 1 поразки.

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