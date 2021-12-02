Інтер впевнено розібрався зі Спецією в матчі 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Гості протрималися до 36-ї хвилини. Лаутаро красиво відкотив м'яч на Гальярдіні, і хавбек Інтера засмутив свою колишню команду. Віктор Коваленко міг відзначитися асистом, проте Хандановіч відбив удар Аду з подачі українця.

Інтер впевнено переграв Спецію – Коваленко міг додати інтриги

В дебюті другої половини Інтер отримав право на пенальті за гру рукою. Лаутаро підійшов до "позначки", чітко розвівши воротаря і м'яч по кутах. 2:0 – міланці продовжили серію перемог до 3 матчів, а Спеція стільки ж поєдинків поспіль програла.