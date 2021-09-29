Продовження розкішної ходи Соболя і компанії у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Брюгге – 1:2
10:43 - Читать на русском
Брюгге здолав РБ Лейпциг у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Початок зустрічі склався для німців цілком оптимістично. Нкунку чітко реалізував вихід один на один, а VAR допоміг розібратися з офсайдною лінією. Втім, це був останній успіх РБ Лейпциг у поєдинку.
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До перерви Брюгге встиг не тільки відігратися, а й вийти вперед. VAR знову втручався у визначення офсайдів, коли Ванакен та Ріц вражали ворота "биків". Другий тайм голів не подарував, тому команда Соболя святкує прекрасний старт ЛЧ – 4 очки в матчах проти ПСЖ та РБ Лейпциг.
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