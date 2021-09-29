Початок зустрічі склався для німців цілком оптимістично. Нкунку чітко реалізував вихід один на один, а VAR допоміг розібратися з офсайдною лінією. Втім, це був останній успіх РБ Лейпциг у поєдинку.

Ліга чемпіонів: Атлетіко вирвав перемогу над Міланом, Ліверпуль принизив Порту, Брюгге з Соболем здолав РБ Лейпциг

До перерви Брюгге встиг не тільки відігратися, а й вийти вперед. VAR знову втручався у визначення офсайдів, коли Ванакен та Ріц вражали ворота "биків". Другий тайм голів не подарував, тому команда Соболя святкує прекрасний старт ЛЧ – 4 очки в матчах проти ПСЖ та РБ Лейпциг.