Вест Хем розгромив Генк у матчі 3-го туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Перемогу "молотів" забезпечили вдалі дії захисників в атаці. Лівий оборонець Крессвелл двічі подавав на голови центрбекам Доусону і Діопу, які не помічали опонентів.

Ярмоленко допоміг Вест Хему розгромити Генк і відірватися від конкурентів у Лізі Європи з ідеальними показниками

Андрій Ярмоленко провів весь матч на вістрі, проте добивав Генк його конкурент за позицію правого вінгера. Боуен протягнув м'яч до карного майданчика і "прошив" кіпера низовим ударом. 3:0 – Вест Хем продовжує йти в Лізі Європи без втрат.