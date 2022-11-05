Продовження феєрії Шупо-Мотінга у відеоогляді матчу Герта – Баварія – 2:3
21:37 - Читать на русском
Баварія яскраво перемогла Герту в 13-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
40’ Доді Люкебакіо
44’ Даві Зельке
13’ Джамал Мусіала
40’ Доді Люкебакіо
44’ Даві Зельке
Усі головні події стались у першому таймі. Мусіала відкрив рахунок, а Шупо-Мотінг оформив дубль. Це його 7 поспіль поєдинок у всіх турнірах з результативною дією.
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"Стара Леді" скоротила відставання від Мюнхена зусиллями Лукебакіо та Зельке, але на більше не спромоглась. Перемога дозволила Баварії тимчасово очолити турнірну таблицю Бундесліги з 28 очками, Герта йде 14-ю з 11 пунктами.
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