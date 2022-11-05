Баварія яскраво перемогла Герту в 13-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Усі головні події стались у першому таймі. Мусіала відкрив рахунок, а Шупо-Мотінг оформив дубль. Це його 7 поспіль поєдинок у всіх турнірах з результативною дією.

Баварія очолила Бундеслігу, здолавши Герту, Борусія Д розгромила Бохум з Ордецем, РБ Лейпциг бив Хоффенхайм

"Стара Леді" скоротила відставання від Мюнхена зусиллями Лукебакіо та Зельке, але на більше не спромоглась. Перемога дозволила Баварії тимчасово очолити турнірну таблицю Бундесліги з 28 очками, Герта йде 14-ю з 11 пунктами.