Новачки АПЛ Лідс та Фулхем влаштували на Елланд Роуд справжню гольову феєрію. Першими зуміли забити господарі – вже на початку матчу Елдер Кошта пострілом під поперечину засмутив суперника. В середині тайму лондонці отримали право на пенальті, який вдало реалізував Мітровіч. А під завісу першої сорокап'ятихвилинки свою спробу з одинадцятиметрової позначки успішно завершив Матеуш Кліх.

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Після відпочинку "павичі" протягом семи хвилин забили двічі і зробили рахунок розгромним. Проте підопічні Скотта Паркера не зупинились і зуміли скоротити відставання до мінімуму. На більше гостей не вистачило.

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