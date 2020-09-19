Продовження божевільної результативності команди Б'єлси у відеоогляді матчу Лідс – Фулхем
Лідс у рамках 2-го туру АПЛ перестріляв Фулхем. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Новачки АПЛ Лідс та Фулхем влаштували на Елланд Роуд справжню гольову феєрію. Першими зуміли забити господарі – вже на початку матчу Елдер Кошта пострілом під поперечину засмутив суперника. В середині тайму лондонці отримали право на пенальті, який вдало реалізував Мітровіч. А під завісу першої сорокап'ятихвилинки свою спробу з одинадцятиметрової позначки успішно завершив Матеуш Кліх.
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Після відпочинку "павичі" протягом семи хвилин забили двічі і зробили рахунок розгромним. Проте підопічні Скотта Паркера не зупинились і зуміли скоротити відставання до мінімуму. На більше гостей не вистачило.
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