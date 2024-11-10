У поєдинку 13-го туру чемпіонату України Верес на своєму полі здолав Рух (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Верес впевнено розпочав матч і вже на 6-й хвилині відкрив рахунок: Підгурський втратив м'яч на правому фланзі оборони у боротьбі з Яго, після чого Дахновський влучно пробив у лівий кут.

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На 22-й хвилині рівняни подвоїли перевагу завдяки швидкій контратаці лівим флангом: Дахновський перевів м'яч на дальню частину штрафного майданчика, де Луан ударом низом відправив його у ворота. Цей гол став вирішальним у матчі, і гра завершилася перемогою Вереса.