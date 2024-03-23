На 9-й хвилині Минай міг виходити вперед, але Пеньков у божевільному стрибку потягнув м'яч з лівої дев'ятки. Яшарі огризнувся ударом у відповідь – Кемкін зреагував. В середині тайму Кораблін отримав передачу на правому фланзі, увірвався у штрафний і з кута пробив кіпера. Вже у доданий час Устименко опинився на газоні і гравці ЛНЗ вимагали пенальті, але арбітр після перегляду VAR дав вказівку продовжувати гру. Ще до перерви Минай мав подвоювати свою перевагу: Вітенчук вийшов сам на сам, але вирішив віддати на Корнійчук – захисник встиг на м'яч першим.

Минай здобув другу перемогу в сезоні УПЛ, перегравши ЛНЗ на виїзді – закарпатці близькі до виходу із зони вильоту

Після відпочинку закарпатці забили вдруге: передача майже з центра поля у штрафний на Семотюка, той вже у падінні зумів віддати на набігаючого Устименка і Денис шокував суперника влучним ударом. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Наумець стріляв у ближній кут – кіпер Миная у падінні врятував. Згодом Хобленко з 10 метрів дивом пробив повз ворота. Гол престижу ЛНЗ таки вистраждав – у доданий час відзначився ізраїльський новачок Арад Бар. Та вирвати бодай нічию не вистачило часу.