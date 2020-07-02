Продаж стадіону Чорноморець може зірватися, – ЗМІ

Футбольна арена одеського клубу стала предметом конфлікту інтересів.

Київський апеляційний суд 2 липня розгляне апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) про зняття арешту з стадіону Чорноморець. Також, 3 липня фонд планує подати клопотання про скасування арешту в Шевченківському районному суді міста Києва, повідомляє Ліга-нет.

"Ультрас обіцяють влаштувати Майдан": журналіст розкрив секрет, хто допоміг росіянам придбати стадіон Чорноморець

Стадіон Чорноморець був проданий на відкритому аукціоні з 21-ї спроби 22 травня 2020 року. Арена належала неплатоспроможному банку Імексбанк. Покупець – американська компанія Allrise Capital Inc. Сума угоди склала 193,7 млн ​​грн. Гроші були перераховані на рахунки банку та повинні були бути виплачені його кредиторам. Але 11 червня слідчим суддею Шевченківського районного суду було накладено арешт на стадіон, що унеможливило складання договору купівлі-продажу.

У фонді підкреслюють, що низка положень українського законодавства безпосередньо забороняють арешт майна, що належить неплатоспроможному банку. Дивним в діях судді є той факт, що саме він раніше знімав арешт на інші активи Імексбанку, йдеться в заяві фонду. Арешт стадіону Чорноморець вже кілька разів був визнаний незаконним положеннями Київського апеляційного суду.

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