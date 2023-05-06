Сезон ще не завершився, а боса партенопейців вже розпитують про кадрові питання літа.

"Бачити щасливих неаполітанців – це найкраще почуття": Спаллетті прокоментував дострокове чемпіонство Наполі

"Я не продам Віктора Осімхена цього літа – жодних шансів! Спаллетті – легенда, за якою я ганявся щонайменше десять років. Хочу провести з ним тривалий цикл, тому що він є великим лідером. Я активував пункт про продовження контракту, тепер слово за ним… Лучано заявив, що закохався у Неаполь. Він став тут героєм, і зрозуміло, що йому це подобається", – заявив Де Лаурентіс у коментарі Rai.

Осімхен – найкращий бомбардир цього сезону Серії А (22 голи) та лідер чемпіонського Наполі. На нігерійця претендують МЮ та Баварія однак Наполі відлякує всіх покупців 150-мільйонним цінником. Контракт Спаллетті формально завершується влітку, проте в ньому є пункт на ще один сезон.

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