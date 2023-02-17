Продаж МЮ шейхам намагаються зірвати – УЄФА отримав лист-скаргу
Організація Fair Rights виступає проти продажу Манчестер Юнайтед еміру Катару.
Правозахисна асоціація звернулася до УЄФА з проханням перешкодити катарському консорціуму придбати Манчестер Юнайтед. Вони вважають, що продаж клубу порушить правила Fair play.
Ілон Маск може втрутитися у торги за Манчестер Юнайтед – потрібно викласти рекордні гроші в історії спорту
"Поглинання Манчестер Юнайтед не відповідатиме зобов’язанню членів УЄФА щодо забезпечення чесності змагань. Члени асоціації повинні переконатися, що ніхто, не має контролю або впливу більше ніж на один клуб з моменту, коли цілісність матчу чи змагання може бути скомпрометована. Дослідження політичної та економічної системи Катару показує неможливість бути незалежним від держави, а отже, відмежуватися від управління ПСЖ", – йдеться у листі.
Нагадаємо, що Катар наразі веде перемовини з родиною Глейзерів щодо викупу акцій Манчестер Юнайтед. Власники англійського клубу найближчим часом мають отримати офіційну пропозицію від шейхів. Катар намагається знайти рішення, щоб переконати УЄФА скоригувати або змінити правила.