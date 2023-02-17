Правозахисна асоціація звернулася до УЄФА з проханням перешкодити катарському консорціуму придбати Манчестер Юнайтед. Вони вважають, що продаж клубу порушить правила Fair play.

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"Поглинання Манчестер Юнайтед не відповідатиме зобов’язанню членів УЄФА щодо забезпечення чесності змагань. Члени асоціації повинні переконатися, що ніхто, не має контролю або впливу більше ніж на один клуб з моменту, коли цілісність матчу чи змагання може бути скомпрометована. Дослідження політичної та економічної системи Катару показує неможливість бути незалежним від держави, а отже, відмежуватися від управління ПСЖ", – йдеться у листі.



Нагадаємо, що Катар наразі веде перемовини з родиною Глейзерів щодо викупу акцій Манчестер Юнайтед. Власники англійського клубу найближчим часом мають отримати офіційну пропозицію від шейхів. Катар намагається знайти рішення, щоб переконати УЄФА скоригувати або змінити правила.

Part of letter asking Uefa to block any Qatari takeover of Man Utd to ensure “competition integrity”, from human rights group FairSquare

Due to “impossibility of any Qatari consortium proving itself independent of state influence & thus separate from ownership of PSG” (QSI) ️ pic.twitter.com/zgfRZurCh5 — Dan Roan (@danroan) February 17, 2023

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